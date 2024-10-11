Артиллеристы группировки войск «Запад» ударили по скоплению техники и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им удалось сорвать ротацию и уничтожить орудие противника. Боевую работу расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» показало Минобороны .

Разведчики засекли ВСУ с воздуха с помощью беспилотников. Они обнаружили скопление живой силы и вооружений противника. Расчет гаубицы «Мста-С» нанес удар снарядами калибра 152 миллиметра.

«Мы работает днем и ночью без перерывов. Отрабатываем, наблюдаем. <…> Цель была уничтожена с двух снарядов», — рассказал командир орудия с позывным Масл.

Операция прошла успешно. Российские военные вывели из строя миномет калибра 120 миллиметров и сорвали ротацию ВСУ.

Положение украинских войск в зоне СВО плачевное. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что фронт посыпался на 10 участках. «Известия» сообщили, что он допустил ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского Западом из-за поражения.