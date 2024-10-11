Генерал Алаудинов: у ВСУ обрушился фронт как минимум на десяти участках

Для украинских боевиков фронт посыпался как минимум на десяти участках. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

«У наших врагов фронт посыпался, мы сегодня это видим. Он посыпался примерно уже на 10 участках», — сказал он.

Алаудинов также в очередной раз выразил уверенность, что специальная операция России на Украине завершится в 2024 году.

Ранее Алаудинов заявлял, что на фоне потерь в Курской области боевики ВСУ впали в серьезную панику. По его словам, большая группа националистов уже сбегала с боевого участка в регионе благодаря действиям 155-й бригады морских пехотинцев.

Российские подразделения за минувшие сутки отразили две атаки украинской армии в направлении населенных пунктов Камышовка и Любимовка, сообщали «Известия».