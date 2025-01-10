Российские военные зашли на окраины Ясенового на западе ДНР

Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) зашли на окраины села Ясеневое на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска зашли на окраины села Ясеновое, которое находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово», — сказал он.

По словам Рогова, на территории села начались бои за его освобождение. Российские военные уже освободили около 10 квадратных километров в районе села Славянка.

Контроль над Курахово — наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части ДНР — российские войска установили 6 января. В Минобороны России заявили, что взятие Курахова позволит быстрее освободить территорию ДНР.

В конце декабря стало известно, что украинские боевики вынуждены отступать из подконтрольных Киеву территорий ДНР в направлении Днепропетровской области. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные достигают успехов к западу от Красноармейска (Покровска) и к востоку от Димитрова (Мирнограда).