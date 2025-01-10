Российские военные достигают успехов к западу от Красноармейска (Покровска) и к востоку от Димитрова (Мирнограда). Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«То есть это говорит о том, что мы сейчас не в лоб штурмуем, а обходим как бы эту агломерацию — два города, которые фактически сливаются один в другой. Мы их обходим, берем в клещи с запада и с востока», — рассказал он.

При этом, по словам Кимаковского, российские военные стремятся зайти туда еще и с севера, где есть еще одна важная цель — город Константиновка, из которого ВСУ сейчас строят укрепрайон. Также советник отметил успехи в Часовом Яре и к западу от Селидова.

Ранее в газете Bild украинским войскам предрекли перенос боев на территорию Днепропетровской области, граничащей с ДНР с запада.