Украинские боевики вынуждены отступать из подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики в направлении Днепропетровской области. По словам военного с позывным Мучной, они отходят на «последнюю линию обороны» в этом регионе.

«Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области», — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, если Нововасильевка будет потеряна, российские войска получат более удобный доступ к поселкам Удачное и Котлино. Также есть риск потерять контроль над селом Ясенево, которое является важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Бойцы нанесли поражения формированиям механизированной и аэромобильной бригадам и двум бригадам теробороны ВСУ в Северске, Часовом Яре, Курахове и Дружковке.

На Западе также заявили о катастрофе украинской армии в Курской области. Британский аналитик Александр Меркурис уверен, что ВСУ могут попасть в окружение в районе Суджи.