Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«На данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода», — отметил собеседник агентства.

В декабре глава ДНР Денис Пушилин рассказал о взятии под контроль ВС РФ микрорайона Северный. Поражение нанесли сразу нескольким подразделениям ВСУ. По словам Пушилина, ВС России освобождают город уверенно и успешно.

Украинские подразделения в Часовом Яре столкнулись с острой нехваткой снарядов и личного состава. В ноябре командование ВСУ решило перебросить в город резервные подразделения из элитных частей, чтобы попытаться его удержать.

Начальник оперштаба разведки добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Чукча ранее заявил, что бои за Часов Яр приблизились к финальной стадии, поэтому российские солдаты скоро его освободят.