Украинские подразделения в Часовом Яре жалуются на нехватку снарядов и личного состава. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведки добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Чукча.

«Противник, согласно радиоперехватам, сообщает о нехватке снарядов и людей и кидает на убой „характерников“ (боевиков подразделений, составленных из бывших заключенных — прим. ред.)», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что бои за город вступили в финальную стадию и уже скоро его удастся освободить.

В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контроль российской армии перешел микрорайон Северный в Часовом Яре. Он отметил, что город освобождают не очень быстро, но уверенно и успешно.