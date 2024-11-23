ВСУ отправили в Часов Яр элитных бойцов

Командование украинской армии направило в город Часов Яр Донецкой Народной Республики резервы из элитных частей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Переброску резервных сил противника в Часов Яр зафиксировали благодаря средствам объективного контроля. Есть данные, что это представители одного из элитных подразделений ВСУ», — отметил источник.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются малыми группами заводить военнослужащих в промышленную зону огнеупорного завода для усиления опорного пункта.

Ранее также стало известно о переброске в район Часова Яра боевиков «Азова»* для устрашения других подразделений украинской армии. В связи с этим следует ожидать усиления работы тяжелых беспилотников «Баба-яга» в этом районе. Эти дроны стали визитной карточкой националистов.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.