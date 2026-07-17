Российские военные заняли новые позиции в Сумской области

Марочко: ВС России закрепились на окраинах Писаревки и Кияницы

Российские подразделения закрепились на новых позициях вблизи села Писаревка и поселка Кияницы в Сумской области. Об успешном продвижении на стратегическом направлении военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

«Наши бойцы закрепились на восточных окраинах Писаревки и на западных рубежах Кияницы», — уточнил эксперт.

Ранее Марочко сообщал, что ВС России создали плацдарм юго-восточнее Писаревки и продолжают успешно двигаться на запад, нарушая логистику противника. Они также расширили зону контроля вблизи Иволжанского, двигаясь сразу в нескольких направлениях.

Командир расчета БПЛА с позывным Сотник добавил, что расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в Сумской области.