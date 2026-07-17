Иволжанское в Сумской области зажали с двух сторон. Российские войска расширили зону контроля с запада и востока от поселка. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«По той информации, которая мне поступает с сумского направления и непосредственно из района Иволжанского, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в западном и восточном направлениях», — сказал он.

Военные создали у населенного пункта плацдарм. Марочко сообщил о зачистке леса к востоку от Иволжанского.

Ранее успехи Вооруженных сил России в зоне СВО признали в США. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что преимущество в виде промышленной базы обеспечило российской армии хорошие перспективы.