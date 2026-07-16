Расчеты БПЛА «Севера» уничтожили ЗРК «Бук-М1» ВСУ в Сумской области
Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» ликвидировали зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» украинской армии в Сумской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир расчета БПЛА с позывным Сотник.
«Расчеты БПЛА разведки выявили пусковую установку зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ ВСУ, замаскированную в лесу. После проведения доразведки по ЗРК применили ударный БПЛА „Молния 2“. Цель была уничтожена», — заявил он.
Военный подчеркнул, что бойцы беспилотных систем активно поражают позиции и скопления живой силы противника. У ВСУ не остается возможности сконцентрировать силы вдоль линии фронта и выстроить устойчивую оборону, что позволяет российским военным активно наступать и расширять буферную зону.
Ранее военные «Севера» нашли и уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Сумской области. Внутри находилась живая сила противника.