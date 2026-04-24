Российские военные заняли часть леса у Митрофановки в Харьковской области

В Харьковской области российские военнослужащие заняли часть леса у Митрофановки под Колодезным, несмотря на контратаки боевиков ВСУ. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что войска ВСУ несколько раз контратаковали со стороны Митрофановки и Редкодуба. Бойцы ВС России отбили все вражеские контратаки. Кроме того, они захватили часть лесистой местности северо-восточнее Митрофановки.

«Так что ситуация здесь сложная, напряженная, но полностью контролируемая российскими войсками», — пояснил военный эксперт.

Начальник отделения планирования и противодействия войск беспилотных систем группировки «Север» с позывным Карта ранее передал, что российские военные с начала апреля уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, бойцы ликвидировали более 30 разведывательных дронов противника на Харьковском направлении.