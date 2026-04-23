Бойцы «Севера» уничтожили более 30 разведдронов ВСУ на Харьковском направлении

Военные группировки «Север» за семь дней ликвидировали на Харьковском направлении свыше 30 вражеских разведывательных дронов. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным Курт.

«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении», — объяснил он и отметил, что эти данные за неделю.

Курт добавил, что небо непрерывно мониторят подразделения РЭБ, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов. Для обнаружения целей задействуют разные станции и простые наблюдательные пункты, а когда устанавливают траекторию дрона, то на его уничтожение выдвигается МОГ.

По словам командира, выстроенная система борьбы с разными видами беспилотников не дает противнику корректировать удары по гражданским объектам и вести разведку. Для подавления и ликвидации вражеских дронов российские бойцы применяют современные станции РЭБ, средства противовоздушной обороны и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что военные батальона «Ахмат-Запад», работающие на освобожденных территориях Харьковской области, предотвратили две попытки прорыва украинских диверсантов. При первой атаке враг передислоцировал на участок отряд пехоты для слежки и корректировки огня. Дроны, которые доставляли боевикам ресурсы, выдали их расположение.