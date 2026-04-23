Российские военные с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» заявил начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем группировки «Север» с позывным Карта.

«В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 100 целей в Харьковской области», — заявил военный.

По его словам, маршруты снабжения контролирует воздушная разведка. Операторы выявляют пункты выгрузки и хранения, после чего координаты передают ударным дронам. Поражение наносят осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами.

Нарушение логистики, отметил «Карта», снижает обеспеченность подразделений ВСУ и влияет на их обороноспособность.

Накануне бойцы «Севера» там же ликвидировали более 30 разведдронов ВСУ.