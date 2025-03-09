Российские военные закрепились в освобожденном Константинополе

Вооруженные силы России провели зачистку и закрепились в освобожденном от ВСУ Константинополе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Восток“ провели зачистку и закрепились в поселке», — заявили в министерстве.

Для поддержки штурмовиков и уничтожения вражеских позиций военные задействовали расчеты ударных БПЛА и артиллерию. Над Константинополем подняли российский флаг.

Об освобождении населенного пункта Минобороны сообщило 9 марта. ВС России нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива. Украинская армия лишилась 145 военнослужащих, а также боевой бронированной машины, автомобиля и трех орудий полевой артиллерии.