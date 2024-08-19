Российские военные захватили в плен 15 иностранных наемников в курском приграничье

Shot: ВС России взяли в плен 15 иностранных наемников ВСУ в Суджанском районе

Фото: РИА «Новости»

Российские военные при поддержке авиации, захватили в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

«В ходе работы морпехов 810-й бригады Черноморского флота ударами FPV-дронов уничтожены пять натовских бронемашин (в том числе Cougar) и три БТР „Козак-2“», — сообщили авторы публикации.

Колонну накрыли во время смены локации в Курской области. Кроме того, российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов возле Ольговки.

Российские военные отбили несколько волн наступления ВСУ. Украинские подразделения лишились почти 3,5 тысячи военнослужащих. Только за последние сутки украинская армия потеряла более 330 боевиков, сообщил RT. Также ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, передали «Известия».

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