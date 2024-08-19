В Курской области отбили несколько волн наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли в Курской области большое количество пехотинцев. Спецназ «Ахмат» остановил несколько волн наступления, сообщил командир Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Активные боевые действия, по его словам, шли с ночи и весь день 18 августа. Алаудинов уточнил, что украинские подразделения предприняли несколько попыток наступления.

«За сегодняшний день, наверное, уже вторая волна такой активной наступательной деятельности противника. Отбиты несколько волн атаки противника, причем почти на всех участках одновременно», — сказал он.

Алаудинов добавил, что «Ахмат» отстоял один из занятых спецназом участков. По его словам, погиб один украинский снайпер и большое количество пехотинцев. ВСУ за сутки лишились расчета дрона «Баба-яга», пикапа, грузовика, пушки и боевой бронированной машины.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. С тех пор украинские подразделения лишились почти 3,5 тысячи военнослужащих. Сенатор Владимир Джабаров предупредил, что все проникшие на российскую территорию боевики погибнут или попадут в плен.