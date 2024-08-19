Морпехи взяли в плен у курского приграничья 19 украинских диверсантов

РИА «Новости»: морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Курской области морпехи взяли в плен группу украинских диверсантов. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель российского силового ведомства.

Российские военные захватили 19 украинских военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Ольговки.

Украинские боевики 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Российским бойцам ужалось остановить их продвижение. Сейчас в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что солдаты ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, напомнил RT. Генерал-майор доложил, что за сутки военные ликвидировали в регионе 11 единиц техники ВСУ и более 50 боевиков. Он добавил, что перед украинскими солдатами стояла задача не только захватить Курскую АЭС в Курчатове, но и зайти в сам областной центр.

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