Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области 3460 человек с начала боев

Действующие в Курской области российские военные уничтожили за минувшие более 300 украинских боевиков. Общие потери противника с начала боевых действий в российском регионе составили 3460 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары российских войск по позициям украинских боевиков в Курской области уничтожили 27 единиц бронетехники за минувшие сутки. В том числе шесть танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 бронированных машин, четыре автомобиля, пусковую установку MLRS и инженерную технику, включая машину разграждения.

Общие потери украинских войск выросли до 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевых бронированных машин, 115 автомобилей, пяти установок зенитных ракетных комплексов, семи пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четырех станций радиоэлектронной борьбы, четырех инженерных машин, включая установку разминирования.