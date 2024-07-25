Военнослужащие группировки «Запад» за сутки захватили 35 опорных пунктов украинской армии. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что российские военные также поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва. В частности, потери понесла 12-я бригада специального назначения «Азов»*.

Ранее российские войска уничтожили иностранных наемников в Харькове. Как рассказал офицер Андрей Марочко, иностранцы дислоцировались в одном из спальных районов города.

Ночью 25 июля российские войска нанесли серию ударов по Киевской области. В районе аэродрома в Борисполе прогремели взрывы. Как рассказывал подпольщик Сергей Лебедев, в последнее время активность на украинских аэродромах выросла: на каждом почти всегда стоят один-два военных самолета, а с некоторых площадок запускают беспилотники.

* Запрещенная в России террористическая организация.