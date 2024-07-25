После ударов по аэродрому в Борисполе прогремели взрывы

Ночью 25 июля российские войска нанесли серию ударов по Киевской области. В районе аэродрома в городе Борисполь прогремели взрывы, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.

По его информации, незадолго до этого там приземлился самолет Ил-76. Лебедев сообщил, что атака началась в 03:20.

«Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующий взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В стороны прилетов направлены „скорые“», — сказал он.

Подпольщик сообщил, что примерно в это же время российские войска поразили цели в Вышгородском районе в Киевской области. Лебедев заявил, что один из взрывов послышался в районе села Лютеж, где установили системы ПВО и РЭБ.

Перед ударами по региону в Киеве объявили воздушную тревогу. Сирена прозвучала в 02:40.