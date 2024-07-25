Российские войска уничтожили иностранных наемников в Харькове

Марочко: точечным ударом ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Харькове

Фото: Unsplash

Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харькове. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В результате точечного удара по населенному пункту Харьков уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города», — написал он.

По его словам, уничтоженные иностранные наемники относились к инженерным войскам.

По данным Минобороны, штурмовики группировки войск «Восток» взяли несколько опорников Вооруженных сил Украины. Также российские бойцы заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении. Как заметил командир штурмового отряда с позывным Воевода, моральный дух ВСУ заметно ослаб.

Недавно российские бойцы атаковали припортовую зону в Измаиле. Прилет зафиксировали по терминалу с горюче-смазочными материалами.

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