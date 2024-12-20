Российские военные поразили КБ «Луч» и пункт управления СБУ в Киеве

Российские военные поразили пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», проектирующее ракеты «Нептун» и «Ольха», во время утреннего удара по Киеву. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Также военным удалось уничтожить позиции ЗРК Patriot.

Минобороны сообщило, что этот удар нанесли в ответ на произошедшую накануне атаку на предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Украинские военные применили против завода шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Системы ПВО «Бук-М3», «Панцирь» и С-400 дали отпор, но одна из крылатых ракет упала на территорию предприятия и повредила техническое здание. Тогда военное ведомство пообещало, что атака не останется без последствий для киевского режима.