Российские военные взяли под контроль около трех четвертей территории Угледара

Рогов: ВСУ остаются только в северной части Угледара

Российские военные взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара. Об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты Владимир Рогов.

Также, по его словам, флаг удалось установить в центре города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские солдаты в Угледаре, в основном набранные из мобилизованных, массово сдаются в плен. Он добавил, что российские военные при штурме города показывают блестящий результат.

На днях стало известно, что российские военные полностью блокировали противника в городе.

Бывший спикер Генштаба украинской армии Владислав Селезнев призвал как можно быстрее вывести группировку из города. Он назвал деблокирование гарнизона ВСУ невозможным.