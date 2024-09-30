Переброшенные в Угледар подразделения ВСУ начали массово сдаваться в плен

Глава ДНР Пушилин сообщил о сдаче в плен переброшенных в Угледар солдат ВСУ

Украинская армия перебросила в Угледар подкрепление, преимущественно состоящее их недавно мобилизованных военных. Они массово сдаются в плен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил успехи российских войск на Угледарском направлении и добавил, что ВСУ пытаются отстоять занятые позиции.

«Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — подчеркнул глава ДНР.

По его словам, ВС России показывают в Угледаре блестящий результат. Город сложно освободить из-за того, что он находится на возвышенности. Также наступление затрудняет большое количество многоэтажек, где ВСУ с 2014 года создавали укрепрайоны, добавил Пушилин. Несмотря на это, военные продолжают продвигаться.

Ранее российская группировка войск «Центр» освободила поселок Нелеповка в ДНР. Она также атаковала ВСУ возле Клебан-Быка, Селидова, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, села Цукурино, поселков Сухая Балка, Дружба и Шевченко.