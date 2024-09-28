ВС России блокировали украинскую группировку войск в Угледаре

ТАСС сообщил о полном блокировании группировки ВСУ в Угледаре

Российские военные полностью блокировали украинскую группировку войск в Угледаре. Об этом сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

«Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — добавили там.

Силовики подчеркнули, что единственная грунтовая дорога, по которой ВСУ могут покинуть город, насквозь простреливается. Украинские военные несут большие потери и массово сдаются в плен.

Российский офицер с позывным Витязь ранее рассказал, что гарнизон противника удерживается в городе еще и из-за информационного вакуума, не зная, что происходит вокруг.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени из-за ошибочных действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.