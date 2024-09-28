В ВСУ заговорили о необходимости как можно быстрее покинуть Угледар

Украинскую группировку необходимо как можно быстрее вывести из Угледара в Донецкой Народной Республике, пока еще есть такая возможность. Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев заявил об этом в эфире «Радио НВ».

По словам Селезнева, единственный путь, который остался у ВСУ, — это эвакуация. Чем быстрее будет принято соответствующее решение, тем больше шансов в рамках арьергардных боев провести миссию максимально организованно, выразил уверенность полковник.

Офицер ВСУ отметил, что ключевой проблемой для украинских войск на этом участке является российское окружение, не позволяющее обеспечивать группировку необходимыми ресурсами.

«Мы физически не можем найти достаточно сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре, поэтому я склоняюсь к позиции, что в ближайшее время контроль над ним мы потеряем», — признал Селезнев.

Ранее украинские эксперты также прогнозировали, что ВСУ могут оставить Угледар в ближайшие дни или недели из-за отсутствия ресурсов для удержания города. Украинское командование пока продолжает отдавать солдатам приказы на контрнаступление.