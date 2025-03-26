Рогов: российская армия взяла под контроль центр Лобкового в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области. Сражение за освобождение села продолжается. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Наши ребята продвинулись вглубь Лобкового на Степногорском направлении Запорожской линии фронта и взяли под контроль центр села. Идут тяжелые бои за освобождение его от боевиков ВСУ», — сообщил он журналистам.

Рогов отметил, что украинские военные перебрасывают новые подразделения, стараясь препятствовать наступлению российской армии.

Ранее войска России освободили в ДНР поселок Мирное и село Малые Щербаки. Военные поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ.

Украинская армия потеряла более 250 солдат, танк, две боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два из которых — западного производства.