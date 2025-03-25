ВС РФ освободили поселок Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области

Поселок Мирное в Донецкой Народной Республике и село Малые Щербаки в Запорожской области перешли под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поселок Мирное освободили бойцы группировки «Запад».

За минувшие сутки они поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, а также два объединения территориальной обороны на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два — западного производства», — подчеркнули в пресс-службе.

В село Малые Щербаки в Запорожской области зашли подразделения группировки «Днепр». На их счету — поражение одной механизированной и двух береговых бригад ВСУ, а также одной команды территориальной обороны в Херсонской и Запорожской областях.

В минувшее воскресенье, 23 марта, бойцы группировки «Центр» освободили село Срибное в Донецкой Народной Республике. В пресс-службе Минобороны отметили, что в зоне ответственности военных украинские боевики потеряли более 500 человек личного состава.