Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в Сумской области

Войскам России пришлось всю неделю сдерживать попытки украинских подразделений найти бреши в обороне в Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что обстановка в этом районе оставалась крайне напряженной. По информации Марочко, украинские силы активно атаковали позиции, стремясь всеми доступными способами закрепиться на российской территории.

Военный эксперт добавил, что наиболее ожесточенные столкновения шли в районе Юнаковки.

В той же беседе Марочко рассказал, что в Сумской области войска России выстраивают зону безопасности. Это помешает Украине проводить атаки на приграничные российские регионы.

Ранее сообщалось, что военные России уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ.