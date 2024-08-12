Российские военные вошли в город Торецк в ДНР

Российские военные отряды зашли в Торецк (Дзержинск) на территории Донецкой Народной Республики и начали продвижение вдоль многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Авторы публикации указали, что перед этим одну из бригад ВСУ перебросили из Торецка в Курскую область.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что российские войска взяли под контроль село Нью-Йорк.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил надежду на скорое освобождение Торецка и заявил, что это станет большим успехом летней кампании.

Эвакуированный из города местный житель рассказал, как российские военные с автоматами вступали в бой против украинских БТР, чтобы не дать высадиться десанту ВСУ и позволить горожанам выбраться.