Российские военные вошли в город Торецк в ДНР

«Военное дело»: российские штурмовые отряды вошли в Торецк

Фото: РИА «Новости»

Российские военные отряды зашли в Торецк (Дзержинск) на территории Донецкой Народной Республики и начали продвижение вдоль многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Авторы публикации указали, что перед этим одну из бригад ВСУ перебросили из Торецка в Курскую область.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что российские войска взяли под контроль село Нью-Йорк.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил надежду на скорое освобождение Торецка и заявил, что это станет большим успехом летней кампании.

Эвакуированный из города местный житель рассказал, как российские военные с автоматами вступали в бой против украинских БТР, чтобы не дать высадиться десанту ВСУ и позволить горожанам выбраться.

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