Российские военные вошли в город Торецк в ДНР
«Военное дело»: российские штурмовые отряды вошли в Торецк
Российские военные отряды зашли в Торецк (Дзержинск) на территории Донецкой Народной Республики и начали продвижение вдоль многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».
Авторы публикации указали, что перед этим одну из бригад ВСУ перебросили из Торецка в Курскую область.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что российские войска взяли под контроль село Нью-Йорк.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил надежду на скорое освобождение Торецка и заявил, что это станет большим успехом летней кампании.
Эвакуированный из города местный житель рассказал, как российские военные с автоматами вступали в бой против украинских БТР, чтобы не дать высадиться десанту ВСУ и позволить горожанам выбраться.