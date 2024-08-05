Российские военные выходили с автоматами против украинских БТР в пригороде Торецка, чтобы не дать высадиться десанту ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» эвакуированный из поселка Нью-Йорк Юрий Мухин.

Более двух лет мужчина со своей семьей жил у линии фронта под Торецком. Именно там украинские боевики создали укрепрайон. Российские бойцы защищали жителей поселка, в том числе отправлялись ночью в караул, чтобы военные ВСУ не смогли подойти к домам мирных жителей.

«Было трижды, что они выходили на [украинский] БТР, выходили с одними автоматами, чтобы не высадили десант [ВСУ], ночью по очереди караулили, чтобы никто не подошел, охраняли нас, а потом уже выводить нас начали», — отметил мужчина.

Он вспомнил, как встретился с российскими бойцами. По его словам, военнослужащие посмотрели на его детей и сказали, что пришли освобождать людей, заметив, что их самих дома ждут дети.

Накануне российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Также атаке подверглись две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 противника.