ВС России за полгода заняли почти 130 населенных пунктов в зоне СВО

С января 2026 года российские войска отбили у противника 128 населенных пунктов, из них большинство на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила в ежедневных сводках пресс-служба Минобороны.

В течение полугода под контроль Вооруженных сил России перешли 39 населенных пунктов ДНР и 32 Харьковской области. В Запорожской области освободили 29 сел, в Сумской — 20, в Днепропетровской — восемь.

Самые высокие темпы продвижения армия показала в начале года. В январе и марте ВС России заняли по 23 населенных пункта, в феврале — 24.

Из последних достижений, о которых сообщало Минобороны, стало освобождение Ровного и Лесного в Запорожской области, Малиновки в ДНР. Ведутся бои за Константиновку и Красный Лиман.