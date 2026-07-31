Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Еще одна результативная неделя: 12 населенных пунктов под нашим контролем. Парни, красавцы!» — заявили в оборонном ведомстве.

До этого министерство сообщило, что в ДНР подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки, а бойцы «Центра» — Красноярское.

Военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также над Юрченково в Харьковской области. Российские бойцы также зачистили украинских боевиков в Новой Сечи, Светлом, Веровке и Красном Куте.

В начале недели в Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка, а бойцы «Центра» — Торское в ДНР. Армия России выдавила ВСУ из населенного пункта Шевченко.