Российские военные уничтожили цех сборки беспилотников ВСУ в Купянске

Марочко: ВС России уничтожили цех сборки БПЛА в Купянске и три переправы

В Купянске бойцы ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для украинской армии и три переправы через реку Оскол. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт подполковник в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Купянск-Узловой поражены место стоянки бронетехники и склад ГСМ», — добавил он.

Кроме того, российские военные ударили по железнодорожному мосту через реку Песчаную. Атаки, по словам Марочко, на этом направлении происходят каждый день.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что российские военные создали в районе Купянска первый «мешок» для ВСУ, а в перспективе просматриваются еще минимум три.

Вооруженные силы России вернули контроль над Волчанским агрегатным заводом, вытеснив с него элитные подразделения украинского спецназа.