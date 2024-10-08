Российские войска вытеснили элитный спецназ ВСУ с Волчанского завода

«Северный ветер»: российские военные вернули контроль над заводом в Волчанске

Российские военные восстановили контроль над территорией Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, вытеснив оттуда подразделения элитного спецназа Минобороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Элитные спецподразделения ГУР Украины разгромлены бойцами группировки „Север“. Контроль над территорией предприятия восстановлен», — отметили в публикации.

В знак победы на заводе подняли российский флаг. По данным канала, в ходе боев украинские боевики понесли значительные потери, а остатки ВСУ сбежали с агрегатного завода.

Недавно в ГУР Украины заявляли о полном контроле над территорией предприятия, «кратковременный медийный успех обернулся для ВСУ провалом».

Ранее, по данным одного из Telegram-каналов, ВС России атаковали здание агрегатного завода в Волчанске фугасными авиабомбами разной мощности. Перед этим на объекте побывал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.