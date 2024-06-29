Российские военные уничтожили две установки украинских ЗРК
Минобороны сообщило об уничтожении двух установок ЗРК С-300ПС Украины
Вооруженные силы России уничтожили пункт управления дивизиона, низковысотный обнаружитель, радиолокатор и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракеты.
«Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», — добавили в министерстве.
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, пять ракет ATACMS американского производства, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 119 дронов.
ВС России освободили от украинских боевиков поселок Шумы. Днем ранее армия взяла под контроль село Раздоловка.