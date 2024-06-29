Российские военные уничтожили две установки украинских ЗРК

Минобороны сообщило об уничтожении двух установок ЗРК С-300ПС Украины

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления дивизиона, низковысотный обнаружитель, радиолокатор и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракеты.

«Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», — добавили в министерстве.

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, пять ракет ATACMS американского производства, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 119 дронов.

ВС России освободили от украинских боевиков поселок Шумы. Днем ранее армия взяла под контроль село Раздоловка.

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте