Марочко: ВС РФ уничтожили переправу на Купянском направлении под Колесниковкой

На Купянском направлении российские войска отбили часть леса и поразили переправу под Колесниковкой в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — сказал он.

По его словам, в районе Колесниковки российские бойцы выбили ВСУ с занимаемых позиций на юго-западе лесного массива. Кроме того, ВС России зачистили участок железнодорожного полотна, протяженность которого составила 500 метров.

Ранее Андрей Марочко заявил, что освобождение поселка Александрополь в ДНР открыло российским военным оперативные просторы для взятия под контроль города Часов Яр.

По его словам, продвижение армии играет большую роль для СВО. Бойцы ВС России наступают на широком участке фронта: как на Южно-Донецком, так и на Донецком направлениях.