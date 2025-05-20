Гиперзвуковая ракета «Искандер» с ядерной боеголовкой может достичь Берлина всего за 200 секунд. Техническими расчетами поделился вице-президент РСМД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

В ходе обсуждения потенциальных поставок немецких ракет Украине Бужинский отметил возможности российского вооружения.

«Все это посчитано. При пуске, например, ракеты „Искандер“ из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — сказал генерал.

Бужинский напомнил, что Украина уже несколько лет получает ракеты Storm Shadow и Scalp. Несмотря на схожесть в характеристиках с Taurus, они не принесли ощутимых результатов ВСУ.

По словам эксперта, низкий эффект от данных ракет также отметили и многие западные аналитики, в то время как российские силы ПВО активно нарабатывают колоссальный опыт в перехвате ракет НАТО.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что сейчас ФРГ не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Перед этим немецкое правительство решило засекретить часть доступных данных о поставках оружия для ВСУ.