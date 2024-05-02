Российские бойцы сожгли американские HIMARS, прибывшие на усиление ВСУ под Харьков | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 00:40 Российские бойцы сожгли американские HIMARS, прибывшие на усиление ВСУ под Харьков ГВ «Север» сожгла американские РСЗО HIMARS под Лелюковкой в Харьковской области Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Группировка войск «Север» выследила и уничтожила американские РСЗО HIMARS, отправленные на усиление ВСУ под Харьков. Об этом написали бойцы в Telegram-канале «Северный ветер».

Операторы беспилотников выследили американские реактивные системы у села Лелюковка. HIMARS двигались на подмогу украинским войскам под Харьков.

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«Противник готовился открыть огонь, однако реактивные подразделения русского приграничья нанесли упреждающий удар с помощью ОТРК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо-С“», — сказано в сообщении.

В конце апреля российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS в двух километрах от города Красный Лиман в ДНР. От удара беспилотника сдетонировал боекомплект, машина взлетела в воздух.

Ранее российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 HAWK американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.