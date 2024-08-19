Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по иностранным наемникам в Киевской области

Вооруженные силы России нанесли удар по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

«Как раз прилеты были в пригороде Киева по месту сбора иностранцев», — написал он.

Лебедев добавил, что российские войска атаковали склад Вооруженных сил Украины с артиллерией и боеприпасами на севере Павлограда под Днепропетровском.

Минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы. В столице Украины звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Николаеве и населенных пунктах Селидово и Покровск. Лебедев заявлял об ударе по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет в Одессе.