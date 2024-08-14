Подполье сообщило об ударе по военному арсеналу в Одессе

Удар в Одессе, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, прилетело в район зернового терминала в Военном переулке. Там, по предварительной информации, находились противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки.

«Сильный прилет и через несколько минут после него глухой взрыв, как будто из-под земли. Сейчас там все горит», — написал он в своем Telegram-канале.

Лебедев добавил, что прилет, вероятно, услышали в Черноморске (Ильичевске) и окрестностях. Система противовоздушной обороны, которая охраняла склад, не успела сработать, но «приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе».

Ранее Лебедев сообщил, что в результате удара по военному складу в Одессе погибли украинские военные и западные наемники. Сейчас на месте находятся сотрудники СБУ, они пропускают только машины скорой помощи.