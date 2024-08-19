Мощные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов раздалась на фоне воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщил телеканал TCH.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги включали в украинской столице в 02:41 по местному времени.

Также сильные взрывы услышали в Винницкой области и в районе Павлограда в Днепропетровской области. После этого объявили воздушную тревогу.

В ночь на субботу, 17 августа, украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Николаеве, а также в расположенных на территории ДНР городах Покровск и Селидово.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по арсеналу иностранных противокорабельных ракет в Одессе. По его словам, система ПВО не успела сработать и сдетонировала вместе со складом