Мощные взрывы прогремели в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Серия взрывов раздалась на фоне воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщил телеканал TCH.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги включали в украинской столице в 02:41 по местному времени.

Также сильные взрывы услышали в Винницкой области и в районе Павлограда в Днепропетровской области. После этого объявили воздушную тревогу.

В ночь на субботу, 17 августа, украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Николаеве, а также в расположенных на территории ДНР городах Покровск и Селидово.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по арсеналу иностранных противокорабельных ракет в Одессе. По его словам, система ПВО не успела сработать и сдетонировала вместе со складом

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