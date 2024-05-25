Российские военные сняли окраины Клещеевки после боев с высоты птичьего полета

Военнослужащие 88-й бригады 2-го армейского корпуса российской армии сняли с высоты птичьего полета окраины населенного пункта Клещеевка, находящегося в ДНР, после боев. Ролик оказался в распоряжении «Известий».

На кадрах была видна пустошь и выжженная трава. Также можно было рассмотреть обгоревшие деревья и воронки от снарядов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили села Белогоровка, Андреевка и Клещеевка. ВСУ потеряли в ходе боестолкновений до 3285 человек личного состава.

Российское оборонное ведомство также опубликовало кадры освобождения Клещеевки от украинских боевиков. В кадр попал момент установки государственного флага РФ и копии знамени Победы в селе.

В конце апреля российские военные освободили населенные пункты Богдановку и Новомихайловку в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе десяти механизированных, четырех штурмовых и двух аэромобильных бригад ВСУ в республике.