Действующая в зоне проведения специальной военной операции группировка российских войск «Север» освободила село Старица в Харьковской области и продолжила продвижение вглубь обороны украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, приводя данные за последнюю неделю.

В ведомстве добавили, что бойцы успешно нанесли удары по пяти бригадам ВСУ и четырем бригадам территориальной обороны, а также отразили 23 контратаки штурмовиков противника.

«Потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО „Град“ и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии», — заявили в пресс-службе.

Активные боевый действия продразделения «Южной» группировки войск привели к освобождению сел Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике. В ходе столкновения противник потерял до 3285 человек личного состава.

Подразделения группировок «Центр» и «Запад» за минувшую неделю улучшили свои позиции по переднему краю и заняли выгодные рубежи в ходе отражения контратак противника.

Также российские войска в период с 18 по 24 мая нанесли 49 массированных ударов по объектам украинской армии и предприятиям военно-промышленного комплекса. Все цели успешно поразили.