Российская армия освободила Новомихайловку и Богдановку в ДНР | 360°

Важное 27 апреля 2024, 16:07 Российская армия освободила Новомихайловку и Богдановку в ДНР Минобороны: ВС России освободили Новомихайловку и Богдановку в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные освободили населенные пункты Богдановка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Юг“ освободили населенные пункты Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что ВС России нанесли технике и живой силе десяти механизированных, четырех штурмовых и двух аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Острое, Спорное, Парасковиевка, Миньковка, Максимильяновка, Курдюмовка, Клещеевка, Белогоровка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские силы отразили атаки ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Часов Яр, Победа и Красногоровка в ДНР.

Ранее украинским войскам предрекли потерю нескольких сел в окрестностях Очеретина.