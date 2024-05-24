Появилось видео боевой работы группировки «Юг» в Клещеевке
Минобороны: ВС РФ развернули флаг РФ и копию Знамени Победы в Клещеевке
Кадры боевой работы подразделений группировки «Юг» во время освобождения Клещеевки в ДНР опубликовало Минобороны. На записи в том числе есть момент, когда в селе развернули государственный флаг России и копию Знамени Победы.
На кадрах можно видеть нанесение артиллерийских ударов по опорным пунктам ВСУ и на окраинах Клещеевки, и на территории самого села.
Также министерство показало работу операторов FPV-дронов, уничтоживших группу украинских боевиков, которые пытались укрыться в подвале разрушенного дома.
Камера БПЛА зафиксировала и момент ближнего боя российской штурмовой группы с противником и захват блиндажа в Клещеевке.
«На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта», — отметили в пресс-службе.