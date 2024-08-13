Российские военные с помощью БПЛА Zala уничтожили технику ВСУ

Вооруженные силы России с помощью беспилотника Zala ударили по движущейся по территории Курской области технике ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата Zala движущуюся технику противника уничтожил прямым попаданием расчет барражирующего боеприпаса „Ланцет“», — рассказали в ведомстве.

Ранее расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну украинской бронетехники в приграничье Курской области. Момент ликвидации попал на видео.

Также в министерстве сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО за ночь 14 беспилотников ВСУ над тремя российским регионами.

Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 2000 человек, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки РСЗО, четыре ЗРК, 78 автомобилей, 179 боевых бронированных машин, 31 БТР и 35 танков.