Потери ВСУ при попытке вторжения в Курскую область превысили 2 тысячи человек

Минобороны: ВСУ лишились уже более 2 тысяч человек при атаке на Курскую область

Украинская армия уже потеряла более двух тысяч человек при попытке вторжения на территорию Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Противник за время боевых действий на Курском направлении лишился до 2030 военнослужащих. ВСУ потеряли 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, четыре зенитных ракетных комплекса, 78 автомобилей, 179 боевых бронированных машин, 31 бронетранспортер и 35 танков», — заявили в ведомстве.

Подразделения ВСУ числом до тысячи боевиков утром 6 августа перешли государственную границу с Россией. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом на госграницу.

Ранее во вторник, 13 августа, стало известно, что ВС России пресекли прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области.