Расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал колонну украинской бронетехники в приграничье Курской области. Видеозапись с ударом по противнику опубликовала пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, российские военные уничтожили пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 боевиков. Эту информацию подтвердил оператор разведывательного дрона.

Ранее проходящие срочную службу солдаты ВС России отразили атаку бригады ВСУ в Курской области. Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что российские военные не потеряли ни одного бойца.

За несколько дней до этого группировка «Север» и пограничники ФСБ ликвидировали порядка 60 боевиков в Кореневском районе. Еще 15 солдат ВСУ сдались в плен.

Журналист Майкл Кларк в материале для Times сообщил, что Владимир Зеленский с помощью рейдов под Курском попытался спасти Украину от неминуемого поражения. По словам репортера, эта рискованная и самонадеянная попытка провалилась.